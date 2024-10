Das Industriemuseum Chemnitz will in seiner Ausstellung "Tales of Transformation" ab April 2025 die Entwicklung ehemaliger europäischer Industriestädte miteinander vergleichen. Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen im Museum Gunzenhauser mit der Ausstellung "European Realities" ebenfalls ab April Kunst des Realismus aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Ab August 2025 widmen sich die Kunstsammlungen in einer weiteren Ausstellung dem norwegischen Maler Edvard Munch und dem Thema Angst mit verschiedenen zeitgenössischen Positionen.