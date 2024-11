Der Vogtlandkreis hat grünes Licht für den Ersatzneubau des Kindergartens in Steinberg-Rothenkirchen gegeben. Bürgermeister Andreas Gruner (CDU) selbst überbrachte am Freitag den Kindern die frohe Botschaft – genau sechs Monate, nachdem das gerade sanierte Gebäude der "Steinbergwichtel" durch einen Brand zerstört wurde. Schweißarbeiten am Dach hatten damals ein Feuer in der Zwischendecke ausgelöst. Und was die Flammen nicht vernichteten, musste für die Löscharbeiten eingerissen werden. Die 49 Kinder und sieben Betreuer blieben unverletzt. Sie sind in einem von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Rothenkirchen bereitgestellten Ausweichquartier untergekommen, bis der Neubau fertig sein wird.