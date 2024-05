Nach dem Brand einer Kita in Rothenkirchen im Vogtland läuft am Donnerstag die Kinderbetreuung in Ausweichquartieren an. Der Bürgermeister der Gemeinde Steinberg, Andreas Gruner, bestätigte, dass bereits am Mittwoch Entscheidungen für Ausweichquartiere getroffen wurden. So werden die Krippenkinder zunächst in Wernesgrün untergebracht. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens ziehen in ein Gebäude der Grundschule.