Im Vogtland droht Schülern der Ausschluss von der Schülerbeförderung. Hintergrund ist nach Angaben des Verkehrsverbundes Vogtland Vandalismus. Mindestens drei Linienbusse seien beschädigt und stark verunreinigt worden, hieß es am Donnerstag. So wurden den Angaben zufolge Sitze aufgeschlitzt und verfassungswidrige sowie terroristische Symbole auf Rückenlehnen geschmiert. Darüber hinaus seien Haltegriffe beschädigt und mehrere Busse durch Essens- und Getränkereste verunreinigt worden.

Die Vorfälle ereigneten sich demnach in der Schülerbeförderung im Bereich der Oberschule Pausa, insbesondere in Bussen in Richtung Langenbach, Mühltroff, Kornbach und Schönberg. Nach Gesprächen mit Eltern, Schülern, Schulleitung und Kommunalpolitikern sei Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden. Ein mutmaßlicher Tatverdächtigen sei der Polizei benannt worden.