Das Kinderbuch "Die Häschenschule" ist seit August 2024 auch in erzgebirgischer Mundart erhältlich. Mundartdichter Uwe Seltmann übersetzte die Reime des Kinderbuchklassikers. Wie der Verein Zukunftsregion Zwickau/Leader-Region Zwickauer Land mitteilte, hat er die Finanzierung der ersten 500 Exemplare übernommen. Über diese Bücher können sich Vereine, Kindergärten und Bibliotheken freuen. Offiziell vorgestellt werden soll der Band Anfang Oktober in Kirchberg.

Das Buch mit den markanten llustrationen ist erstmals vor 100 Jahren erschienen. Die Geschichte gibt es schon in anderen Dialekten - darunter in Hessisch, Schwäbisch und Fränkisch. Nach Angaben des Verlages wurde das Buch bis heute mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft. Buchautor ist der frühere Lehrer Albert Sixtus (1892-1960) aus Kirchberg bei Zwickau. In dem Ort soll demnächst auch ein Albert-Sixtus-Archiv eingerichtet werden.