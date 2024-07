Bildrechte: MDR/Katja Lippmann-Wagner

Eine Tonne fehlt noch! Liebe zur Mülltonne - Sammler holt sich lila Prachtstück in Glauchau ab

25. Juli 2024, 19:11 Uhr

Ob Kugelschreiber, Fußballbildchen oder Schuhe - viele Leute haben eine ganz besondere Sammelleidenschaft gefunden. Oft braucht es dafür auch eigene Räume. In Wanzleben in Sachsen-Anhalt lebt ein junger Mann, dem haben es Mülltonnen angetan. Alexander Smoljanovic hat schon mehr als 100 Tonnen zusammengetragen. Trotzdem hat ihm ein ganz bestimmtes Exemplar in seiner Sammlung gefehlt. Das hat er sich nun bei der Landkreisentsorgung in Glauchau abgeholt.