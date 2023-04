Durch das Eingangstor schlendern schon lange vor der offiziellen Öffnungszeit mit neugierigen Blicken die ersten Besucher und Besucherinnen. Ältere und jüngere Paare, die Hand in Hand oder eingehakt spazieren, Familien, Freundesgruppen und Einzelpersonen. Es duftet nach frischem Brot, Schnitt- und Pflanzblumen, Kaffee und Erbsensuppe, in den ersten Stunden außerdem nach vom Morgentau feuchter Erde und Gras.

Etwa 150 Verkaufsstände sind aufgebaut unter schattigen großen Bäumen, von denen vergnügt die Vögel zwitschern. So manche Gegenstände auf den liebevoll sortierten Verkaufstischen werden mit verklärtem oder freudigem Blick in die Hand genommen und sorgen für Gesprächsstoff. "Da erzählen die Älteren den Jüngeren, wozu man dies oder jenes gebrauchen kann, wie hier zum Beispiel das Butterfass", erzählt Lars Kirbach aus Gröditz. Er handelt mit allerlei Kuriositäten und findet toll, wie die Menschen an seinem Stand miteinander ins Gespräch kommen.

Bei Hobbyhändlerin Marianne Kirsten fing alles mit einem Badeanzug, den sich selbst auf einem Trödelmarkt gekauft hatte. "Da hat mich die Händlerin gefragt, was ich dafür zahlen will und ich dachte mir: 'Das kann ich auch!'". Bei einem Umzug, hat die ehemalige Konsumsverkaufsstellenleiterin die Gelegenheit genutzt und kräftig aussortiert. Während sie erzählt, verkauft sie nebenbei ein Federball-Set an eine Frau mit Kind aus der Ukraine und sechs bunte Bowle-Gläser aus schweren böhmischen Glas an eine ältere Frau. Die Kundin freut sich, da sie Zuhause den passenden Krug hat. Ein Glücksfall bei dem auffälligen Muster! Die runde Bowleschüssel aus dem selben Glas möchte sie allerdings nicht und hofft, dass Marianne Kirsten die Gläser auch einzeln abgibt. Die Hobbyhändlerin ist großzügig. "Da wird sich schon jemand finden", sagt sie optimistisch und behält recht: Nur wenige Minuten später kommt ein Mann und nach kurzem Verhandeln wechselt auch das runde Bowlegefäß für 22 Euro seinen Besitzer.