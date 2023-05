Ein Jugendlicher hat in Werdau einen 14-Jährigen mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, soll es am Donnerstagnachmittag an der Uferstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Daraufhin zückte der Ältere die Waffe und hielt sie seinem Kontrahenten kurz an den Kopf. Danach steckte er sie wieder ein und ging.