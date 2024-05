Für die Schulden und Verbindlichkeiten des Unternehmens haftet die Stadt als alleinige Gesellschafterin. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) bezifferte die Kosten am Freitag auf 6,4 Millionen Euro. Der größte Posten sei eine städtische Bürgschaft für noch offene Kredite aus dem Bau des Freizeitbads vor 27 Jahren. Die Bürgschaft belaufe sich auf 2,7 Millionen Euro.

Auch bereits erteilte Planungsaufträge für die Sanierung des "Waikiki" müsse die Stadt bezahlen. Hier würden zwei Millionen Euro fällig. Zudem stehe die Rückzahlung bisher erhaltener Landeszuschüsse für die Sanierung an. Es handele sich um 870.000 Euro. Laut Hammerschmidt will die Stadt das Geld aus Rücklagen und Krediten bezahlen.

Der Stadtrat von Zeulenroda-Triebes hatte den Stadtwerken am Mittwoch weitere Zuschüsse mit Mehrheitsbeschluss verweigert . Eine Insolvenz ist damit laut Bürgermeister unvermeidlich, eine Wiedereröffnung des '"Waikiki" nicht möglich. Die vier Mitarbeiter müssen mit einer Entlassung rechnen.

Die Stadtwerke betreiben auch zwei Strandbäder und die Seebühne am Zeulenrodaer Meer. Der Betrieb dort soll nach Angaben von Stadtwerke-Chef Frank Kruwinnus auch bei einem Insolvenzantrag weitergehen. Außerdem hält die Stadt über die Stadtwerke 26 Prozent der Anteile am Versorger Energiewerke Zeulenroda. Das Unternehmen liefert Strom, Gas und Fernwärme. Die Mehrheitsanteile an den Energiewerken liegen beim größten Thüringer Versorger Teag.