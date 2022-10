Man rechne mit einem Anstieg der Nachfrage und erweitere deshalb die Öffnungszeiten für die Impfstellen, so das DRK. Ab 10. Oktober soll daher in Dresden, Leipzig, Chemnitz und in Treuen/Eich wieder montags geimpft und die Öffnungszeiten an allen Tagen um zwei Stunden verlängert werden. Die Zahl der Impfungen nehme bereits wieder merklich zu - laut Statistik des DRK hat sie sich in der dritten Septemberwoche gegenüber der ersten Septemberwoche von 528 auf 1.033 fast verdoppelt.