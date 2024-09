Die Muldenbrücke im Großschirmaer Ortsteil Hohentanne ist seit Freitag 15 Uhr voll gesperrt. "Das Ingenieurbüro, das die Brücke regelmäßig prüft, hat sich diese Woche an uns gewandt und empfohlen, die Brücke zu sperren", sagte der amtierende Bürgermeister von Großschirma, Rolf Weigand (AfD). Eine Rolle habe dabei auch der Teil-Einsturz der Carolabrücke in Dresden gespielt. "Die Brücken sind vom Alter her nur zwei Jahre auseinander und von ähnlicher Bauart. Deshalb gehen wir diesen Schritt, damit niemand gefährdet wird", sagte Weigand.