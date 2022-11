In sächsischen Städten haben am Montagabend Tausende Menschen gegen steigende Energiepreise, die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie Beschränkungen der Corona-Pandemie demonstriert. Laut der Polizei in Sachsen verliefen die Proteste friedlich, bis zum Abend kam es zu keinen Ausschreitungen. Vielerorts seien weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen, als im Vorfeld erwartet.

Tausend Menschen in Bautzen

Rund tausend Menschen versammelten sich nach Polizeiangaben in Bautzen. Der Aufzug sei ohne Zwischenfälle verlaufen. In einem Fall werde geprüft, ob ein Teilnehmer den verbotenen Hitlergruß gezeigt habe, so die Polizei.

In der Spreestadt hatten Unbekannte am Freitag in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft ein Feuer gelegt. Ermittlungen der Polizei ergaben zunächst keine Ergebnisse dazu, ob die Tat politisch motiviert war.

In Leipzig zählte die Polizei am Montagabend nach Angaben eines Sprechers etwa 700 Demo-Teilnehmer und 500 bei Gegenprotesten. Mehrfach habe es Sitzblockaden auf Straßen gegeben. Es seien mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden, sagte der Sprecher. Zudem sei ein Journalist bei seiner Arbeit behindert worden.

Menschen laufen am Montag bei einer Demo durch Chemnitz. Bildrechte: Bernd März

Im gut 50 Kilometer entfernten Torgau demonstrierten 600 Menschen. Auch in Chemnitz gingen Hunderte auf die Straße. Unter den Demonstrierenden befanden sich auch Russlandsympathisanten und Anhänger der rechtsextremen Freien Sachsen.

Wegen der Proteste müssen Polizisten in Sachsen immer mehr Überstunden machen. Das teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der "Leipziger Volkszeitung" mit. So hätten sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres bei der Bereitschaftspolizei knapp 40.000 Überstunden angesammelt. In den Polizeidirektionen Dresden, Chemnitz, Zwickau und Görlitz zeichne sich eine Verdopplung der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr ab.

Laut Ministerium war die sächsische Polizei bisher vor allem wegen der Corona-Proteste gefordert. Seit zwei Monaten würden diese durch Demonstrationen gegen die hohen Energiepreise abgelöst. Die Deutsche Polizeigewerkschaft schlägt dem Bericht zufolge Alarm. Die Polizisten in Sachsen stünden vor dem Kollaps.