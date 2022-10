Dabei sollen aus dem Kreis der AfD-Anhänger Reporterangaben zufolge auch Drohungen ausgesprochen worden sein. Das Problem würden "die Leute hier schon lösen", habe ein Teilnehmer gerufen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Drohungen und dem Anschlag gibt, ist derzeit noch unklar. Der AfD-Landtagsabgeordnete und ehemalige Landratskandidat Frank Peschel wies auf Anfrage von MDR SACHSEN jegliche Schuld von sich. Peschel sagte dem MDR, man habe am Dienstag friedlich demonstriert und die Meinung geäußert. Die Demonstration am Dienstag habe mit dem Anschlag nichts zu tun. "Die Polizei muss ermitteln und dann wird man hoffentlich auch die Täter finden", so Peschel.

An der AfD-Kundgebung hatte auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse gesprochen. Die Demonstrierenden waren nach der Kundgebung zum Spreehotel gegangen, wo ihnen auch Eintritt gewährt worden sei. Dabei sollen einige Teilnehmende den Landrat beleidigt haben. Nach ihrer Kundgebung waren die AfD-Anhänger zum Spreehotel in Bautzen gegangen. Bildrechte: xcitePress

Am Freitag teilte der AfD-Kreisverband Bautzen mit, man habe das "demokratische Recht zur freien Meinungsäußerung und der Kritik an der bisherigen Asylpolitik wahrgenommen" und lehne "jede Form von Gewalt ab."

Landrat Witschas: "Leichtsinnig Menschenleben gefährdet"

Landrat Udo Witschas verurteilte den mutmaßlichen Brandanschlag. "Ich bin absolut entsetzt und wütend", so Witschas in einer Mitteilung des Landratsamts am Freitagmittag. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten Mitarbeiter des Hauses in dem Gebäude gewohnt. "Somit wurden leichtsinnig Menschenleben gefährdet", sagte Witschas.

Innenminister bezeichnet Anschlag als "primitiv und menschenverachtend"

Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) zeigte sich schockiert. "Aus Hass Häuser anzuzünden, weil man Geflüchtete nicht in seiner Nähe haben möchte, ist zutiefst primitiv und menschenverachtend", sagte Schuster in einem ersten Statement. Das sei gerade in der aktuellen Lage nicht die Grundhaltung der Sächsinnen und Sachsen. Wer die Brandsätze in das Spreehotel geworfen habe, sei noch nicht bekannt. "Aber wir müssen von einem fremdenfeindlichen Brandanschlag ausgehen", so der Innenminister.

Zur Zeit des mutmaßliches Anschlags waren Mitarbeitende des Hotels im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Bildrechte: MDR/Stefan Schmidt