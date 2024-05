Gleichzeitig sieht der KI-Pionier ein großes Potenzial die Aminosäure-Ketten der DNA-Sequenzen, ähnlich wie bei den KI-Sprachmodellen fortzuschreiben. "Die Idee ist, Sprachmodelle auf Proteine anzuwenden", erklärt Socher. "Statt eine Antwort in Englisch oder Deutsch bekommen, erhalten Sie eine Sequenz von Aminosäuren, also Proteinen." So könne man die KI bitten, ein Protein zu finden, was sich an diese Krebszelle binden und sie somit zerstören könnte. "Wenn wir die Sprache der Proteine verstehen, verstehen wir Krankheiten und Gesundheit um einiges besser."