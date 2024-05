Erdgas wird mehr und mehr Bio

Erdgas wurde vor der E-Autowelle als sauberer Kraftstoff angepriesen. Der Kraftstoff, der zum größten Teil aus Methan besteht, verbrennt im Motor wesentlich sauberer als Benzin und Diesel. Weil es aber ein fossiler Rohstoff ist, wurde nach einer klimafreundlichen Alternative gesucht. Inzwischen kann man zunehmend Bio-CNG tanken. Dieser Kraftstoff wird in Biogasanlagen unter anderem aus Stroh oder Futterresten gewonnen.

So hat die Zwickauer Energieversorgung (ZEV) ihre Erdgastankstelle vor zwei Jahren komplett auf Biomethan umgestellt. Auch wenn die Nachfrage im privaten Sektor rückläufig sei, werde die Tankstelle an der Bürgerschachtstraße bleiben, erklärt ZEV-Sprecherin Sophie Beetz. Denn: "Einer der größten Abnehmer der Erdgastankstelle sind derzeit die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau, da die vollständige Busflotte auf Erdgasbetrieb basiert." Eine stetig hohe Nachfrage bestehe außerdem bei Automobilzulieferern, Milchbetrieben und Unternehmen im Bereich Sozialwesen.

Den Treibstoff aus Biomasse gibt es auch an den sechs Tankstellen von Totalenergies in Dresden, Leipzig, Glauchau, Grossweitzschen und Riesa. Pläne, diese CNG-Zapfsäulen zu schließen, gebe es nicht, teilt die Unternehmenssprecherin Cornelia Schulze mit. "Im Gegenteil, an unserem Autohof in Leipzig arbeiten wir momentan daran, das Angebot noch attraktiver zu gestalten, indem er zu einem großen, trucktauglichen Bio-CNG-Standort ausgebaut wird."

CNG * CNG steht für Compressed Natural Gas, zu Deutsch: komprimiertes natürliches Gas.

* Es besteht zu 86 Prozent aus Methan und zu 6,7 Prozent aus Ethan, Propan und Butan sowie weiteren 6,5 Prozent reaktionsarmen Gasen.

* Bio-CNG wird aus erneuerbaren Quellen wie Reststroh und Gülle gewonnen.

* Getankt wird CNG in Kilogramm und nicht in Litern.

Im Lkw-Bereich gilt das Fahren mit Gas durchaus als wirtschaftlich attraktive Variante zu Diesel und Co. Beispielsweise hat die DHL Group der Post 2023 angekündigt, eine eigene Tankstelleninfrastruktur für Bio-CNG an ausgewählten Paketzentren aufzubauen. Auch an solchen Trucksäulen könnten im Übrigen Pkw tanken, bemerkt Wöber vom CNG-Club.

Tankfüllung direktvermarktet beim Bauern

Neben der Klimafreundlichkeit sieht Wöber einen weiteren Vorteil: "Bio-CNG ist ein in Deutschland produzierter Kraftstoff, die Wertschöpfungskette bleibt also hier im Land." Es gebe bereits Bauern, bei denen man Tanken fahren könne. Von Sachsen weiß Wöber das nicht. Aber ein Beispiel für eine CNG-Tankstelle direkt beim Erzeuger, an einer Biogasanlage, gebe es in Thüringen - bei der Agra GmbH in Frohndorf.

