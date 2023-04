Bei einigen Verkehrsverbünden kam es allerdings in den vergangen Tagen zu Problemen beim Anzeigen der neuen Fahrkarte in der App. Wie die "Freie Presse" am Mittwoch berichtete, war davon der Fahrkartenanbieter "Moovme" betroffen, bei dem unter anderem der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) und der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) ihre Online-Tickets vertreiben. Kunden der Plattform hätten ihr bestelltes Deutschlandticket nicht angezeigt bekommen. Mittlerweile ist das Problem aber behoben, wie eine MDV-Sprecherin auf Nachfrage von MDR SACHSEN sagte. Die Fahrkarte tauche jetzt korrekt auf. Sollte es weitere Probleme geben, will der MDV das Deutschlandticket ebenfalls als Bestellbestätigung zusenden.