Auch im Jahr 2023 ist der sächsische Dialekt Sachsen zur nervigsten Mundart in Deutschland bestimmt worden. Aus dieser Not will der Freistaat eine Tugend machen und die Mundart in einer Kampagne groß rausbringen. Das soll unter dem Motto Slogan "Sächsisch für alle!" auf humorvolle Weise passieren. Die neue Dialekt-Kampagne der Sächsischen Staatskanzlei stellt die diversen Mundarten der Bevölkerung vor und will damit zugleich für das Bundesland werben. Dafür hat der Freistaat einen Internet-Auftritt und einen neuen Imagefilm produzieren lassen.