Digitale Bimmelbahn Straßenbahnfahrer Maik aus Dresden begeistert als Influencer

Seinen Posts folgen mehr als 30.000 Fans in den Sozialen Medien: Der Dresdner Straßenbahnfahrer Maik Zeuge liebt seinen Beruf. Was er in seinem "vier Millionen Euro teuren Dienstwagen" so alles erlebt, teilt der dreifache Vater digital als "Tramfluencer". Ihm folgen auf Instagram und Tiktok Fahrgäste, Kollegen und Kolleginnen sowie Menschen aus der Politik und der Unterhaltung. Der Erfolg sei für ihn überraschend gekommen, sagt Zeuge MDR SACHSEN.