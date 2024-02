MDRfragt Mehr Jüngere sprechen Dialekt als Ältere

"Naufzu" bedeutet im Erzgebirge, dass es den Berg hinauf geht. Wer in Halle zum Rosenmontag "Schnongse" verteilt, bringt Bonbons unters Volk. Liegt in Thüringen ein "Krawenzmann" in der Baugrube, muss ein sehr großer Stein entfernt werden. Mindestens einmal im Jahr wird deutlich, wie bunt und abwechslungsreich die deutsche Sprache bei uns ist. Mit dem Tag der Muttersprache am 21. Februar will die UNESCO auch das Vergessen von Dialekten verhindern. Die werden offenbar von sehr vielen Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiterhin gesprochen. Das zeigt eine aktuelle nicht-repräsentative, aber gewichtete Befragung in der MDRfragt-Gemeinschaft, an der mehr als 23.000 Menschen teilgenommen haben. Danach sprechen acht von zehn Befragten wenigstens hin und wieder Dialekt. Damit ist gemeint, dass die Aussprache wenigstens etwas vom Hochdeutschen abweicht und ortsübliche Begriffe oder Bezeichnungen benutzt werden.