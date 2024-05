Und dann nimmt Mundart-Moderator Klaus Petermann das Mikro in die Hand. Er führt wie eh und je durchs Programm. Und gebührend zum 25. Jubiläum des "Gaggaudebbchens" gibt es eine echte Rundreise durchs deftige Sächsch. Johanna Lucke erzählt in ihrem Gedicht die Geschichte von einem Nadelbäumchen, dass Blätter haben will.

Die 13-Jährige beginnt mit ihrem lyrischen Gebabbel: "Warum bloos hab isch geene Plädder, das wäre doch viel viel nedder. Dann säh isch wie de andern hier und nisch so wie ä Stacheldier." Doch am Ende kommt das Bäumchen zur Einsicht, denn: "Das Gescheidste is, man bleibt em so", wie man ist. Viel Applaus für Johanna aus dem Publikum.