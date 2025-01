Was es mit dem Dreikönigstag auf sich hat Der Dreikönigstag, auch Epiphanias genannt, erinnert weltweit an die Ankunft der Heiligen Drei Könige an der Krippe Jesu. Der Name "Epiphanias" leitet sich vom altgriechischen Wort für "Erscheinung" ab und symbolisiert das Erscheinen Gottes in der Welt.



Als weltweit größte Aktion von Kindern für Kinder in Not sind deutschlandweit Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige verkleidet unterwegs. Sie bringen mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+25" den Segen "Christus segne dieses Haus" und sammeln Spenden für Not leidende Kinder.