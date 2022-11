Für eine 25-jährige Frau soll der Abend dramatisch verlaufen sein. Laut Staatsanwalt soll der Beschuldigte seine damalige Freundin in ihrer Wohnung in Dresden-Prohlis vergewaltigt haben. Bei der mutmaßlichen Tat soll der Mann "zwei geladene Schreckschusswaffen" in seiner Nähe gehabt haben, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

Das Landgericht Dresden soll über die Anklage eines mutmaßlichen Vergewaltigers entscheiden. Bildrechte: Christoph Stelzner