Im Dresdner Westen ist am Freitagfrüh ein leerstehender Dreiseitenhof ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, beherbergte das Gebäude früher das Restaurant-Theater "Merlins Wunderland". Der Notruf sei um 3:40 Uhr in der Leitstelle eingegangen. Sofort rückte die Feuerwehr aus. Weil der Rauch über die Autobahn zog, musste die A4 in Höhe Dresden-Altstadt kurzzeitig gesperrt werden. Bis auf weiteres gesperrt sind demnach auch die Zschonergrundstraße, "Am Kirchberg" und der "Pfaffengrund". Der Brand sei gelöscht.