Seinen Mitarbeitern hat Wolfgang Schirmer an Mittwochmorgen versichert, es gehe weiter. Schon am Montag sollen Aufträge wie geplant abgearbeitet werden - sofern es keinen allzu strengen Frost gibt. Etwas ungläubig schauen die Landschaftsbauer, die sich von Wind und Wetter so schnell nichts anhaben lassen, aber schon. Denn außer den Lastwagen, die außerhalb der Betriebsgeländes abgestellt waren, zwei Schubkarren und zwei Schaufeln ist der Firma wenig geblieben.



Der Chef kann seine Männer aber beruhigen: Als er von dem Feuer bei Facebook berichtete und eigentlich nach weiteren Zeugen suchte, hat er eine riesige Welle der Solidarität ausgelöst. "Ich bin von so viel Hilfsbereitschaft überwältigt, gerade in so schwierigen Zeiten", sagt der Firmenchef, der vor mehr als zehn Jahren von Baden-Württemberg nach Weinböhla kam und längst fester Bestandteil der Bürgerschaft ist.

Hilfsangebote aus der Region und von weiter her

Doch nicht nur aus dem Ort selbst und aus der gesamten Meißner Region gibt es Hilfsangebote, sondern auch von Firmen aus Bayern und Österreich. So treibe ein Unternehmen Schubkarren auf, der Vertragshändler für die Spezialtechnik wolle mit Mietfahrzeugen aushelfen. Der Unternehmer ist nach eigenen Angaben in der Branche gut vernetzt, erledigt viele seiner Aufträge mit Partnern. Man kennt sich und man hilft sich auch in der Not. Wolfgang Schirmer ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit von der großen Hilfsbereitschaft erfährt. Bildrechte: MDR/L. Müller

Entsorgungsbetrieb beräumt ausgebrannte Halle