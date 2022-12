Die Leipziger Ortsgruppe "Health for future" fordert die KVS auf, sich zu distanzieren.

Der Lesben- und Schwulenverband Sachsen fürchtet Diskriminierung und Ausgrenzung von LSBTIQ* im Gesundheitsbereich.

Heckemann wird rechte Hetze und Schwurbelei vorgeworfen.

Beschwerdebrief der Leipziger Ortsgruppe "Health for future"

Die Ortsgruppe Health for Future Leipzig forderte am Donnerstag die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen in einem offenen Brief auf, sich von den Aussagen ihres Chefs "klar und öffentlich" zu distanzieren. In dem Brief heißt es unter anderem: "Die Aussagen, die der Vorstandsvorsitzende der KVS Dr. Klaus Heckemann trifft, entsprechen in weiten Teilen einem Jargon, der weder in einer solchen Position verlautbart werden sollte, noch dem zu erwartenden intellektuellen und wissenschaftlichen Niveau einer solchen Position entspricht."

Die Äußerungen zum Widerstand gegen Minderheiten, Klimaaktivist:innen und Andersdenkende würden an Positionen erinnern, die "engstirnig, ausgrenzend und voller Ressentiments einer Haltung entstammen, die weit rechts von der Mitte der Gesellschaft beheimatet sind", heißt es weiter.

Gruppierung Health for Future Die Gruppierung Health for Future ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von Menschen, die in der Medizin tätig sind, vom Pflegepersonal über Studierende bis hin zu Mitgliedern der Ärtzschaft. Die Leipziger Ortsgruppe trifft sich seit September 2019, um Veranstaltungen, Klimaschutz und Veränderungen in medizinischen Einrichtungen zu erreichen.

Gefahr von Diskriminierung und Ausgrenzung im Gesundheitsbereich befürchtet

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Sachsen kritisierte am Donnerstag ebenfalls, dass die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen für Diskriminierung und Ausgrenzung sorgen würde. Die Äußerungen von Klaus Heckemann seien nicht nur unangemessen, sondern im gleichen Maße auch gefährlich.

Angst vor Diskriminierung und mangelndes Fachwissen könne für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie nichtbinäre Menschen ein Grund sein, wichtige medizinische Vorsorgeangebote nicht wahrzunehmen. Es sei auch zu befürchten, dass solche Äußerungen Diskriminierung und Ausgrenzung von LSBTIQ* im Gesundheitsbereich legitimieren würden.

Ärzteschaft distanziert sich mit einer Onlinepetition

Mit einer Online-Petition haben sich am Donnerstag mehr als 1.086 Ärzte und Kritiker (Stand: 18 Uhr) gegen die Äußerungen des Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), Klaus Heckemann, positioniert. "Nicht in unserem Namen - Herr Heckemann, bitte nur Gesundheitspolitik" - lautet deren Überschrift. Kritisiert wird der Inhalt des Editorials von Heckemann im aktuellen KVS-Blatt. Es sei Amtsanmaßung, äußerte sich einer der Initiatoren der Petition dazu. "Wir als unterzeichnende Ärzteschaft fühlen uns mit diesen Meinungen nicht vertreten. Solche Äußerungen schaden dem Land Sachsen und der Ärzteschaft."

Es ist nicht das erste Mal, dass Herr Heckemann das KV-Organ für seine persönliche politische Agitation benutzt. Initiatoren der Petition

Man nehme ein stark an Verschwörungstheorien erinnerndes Raunen wahr, wenn Heckemann von einem eingeengten Meinungskorridor schreibe oder vom Interesse einer nicht genau benannten Gruppe an der besseren Regierbarkeit der Bevölkerung, um eine neue Diktatur zur errichten. Die Unterschreibenden fordern deshalb die KVS auf, sich von solchen Äußerungen zu distanzieren. Man erwarte von der Vertreterversammlung der KVS eine Stellungnahme und wolle, dass mit der Petition die Diskussion in die Öffentlichkeit getragen wird.

Heckemann spricht von "unseliger Identitätspolitik" und "Klimaterrorismus"

In seinem Vorwort in der Dezember-Ausgabe der KVS-Mitteilungen hat Heckemann Medien und Politik hinsichtlich des Genderns eine "Ideologiegetriebenheit mit pseudoreligiösen Zügen" vorgeworfen. Hier werde gegen den erklärten Willen der Mehrheit über Sprache das Denken manipuliert. Gleiches gelte für die "unselige Identitätspolitik, die die Gesellschaft immer weiter auseinandertreibt", um sie damit besser regierbar zu machen?, wie Heckemann als Frage anschließt.

Außerdem rechnet der KVS-Chef mit den Demonstrierenden der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" ab. Diese seien am Unfalltod der Radfahrerin in Berlin mitschuldig, weil ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr wegen einer Straßenblockade nicht zum Unfallort durchkam. Heckemann unterstellt in seinem Text der vor Ort gewesenen Notärztin "bedingungslose Sympathie für die Klimaterroristen oder aber persönliche Angst vor Repressionen", aufgrund ihrer Aussage, sie hätte das Bergungsfahrzeug nicht gebraucht.

