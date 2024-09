Am Elbufer wird das Geschehen von zwei weiteren Vertretern des WSA Elbe beobachtet. Die Frau in offiziell wirkender Regenjacke und der größere Mann in Alltagskleidung warten auf das sich nähernde Boot. Mit Gummistiefeln ausgestattet watet der Mann durch die überflutete Wiese, packt das grelle Gefährt, dreht es um und bringt es wieder zu seiner Ausgangsposition. Seine Kollegin steht mit einem Tablet daneben und kontrolliert darauf Tabellen und bunte Grafiken.

Für seine Arbeit hat der orange Trimaran einen runden Messkopf mit vier Fenstern an seiner Unterseite. Von dort werden Ultraschallwellen Richtung Flussbett gesendet. Die Wellen prallen von der Flusssohle ab und werden vom Boot gemessen. Dieses wisse immer ganz genau, wo es sich gerade befindet und erstellt so automatisch einen Querschnitt des Flussbettes. Zusätzlich wird auch die Fließgeschwindigkeit des Wassers gemessen. Mit diesen Daten kann dann ausgerechnet werden, wie viel Wasser durch den Fluss fließt. Gerade sind das in der Elbe circa 1,6 Millionen Liter pro Sekunde. Fünfmal so viel wie üblich.