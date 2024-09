Ärztinnen und Ärzte des Städtischen Klinikums Dresden legen an diesem Montag ganztags die Arbeit nieder. Zu dem Warnstreik hat die Ärztegewerkschaft bundesweit in Krankenhäusern aufgerufen. Für Patienten heißt das: Es wird Einschränkungen in der ärztlichen Versorgung an allen vier Standorten des Städtischen Klinikums geben, eine Notdienstvereinbarung ist aber vereinbart worden, teilte das Klinikum mit. Ihren Forderungen verliehen die Ärzte bei einer Kundgebung am Vormittag Nachdruck. Kritik gab es von der Klinikleitung.