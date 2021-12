Bahn-Historie 300.000 Euro für die Restaurierung des Görlitzer Schnelltriebwagens SVT

Der windschnittige Triebwagen SVT der Deutschen Reichsbahn sorgte einst für internationales Renommee. An Bord waren oft Reisende aus West-Berlin, Skandinavien oder Österreich, die der DDR-Reichsbahn Devisen brachten. Ein Verein aus Zugliebhabern hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, einen dieser SVT wieder fahrfähig zu machen. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat dem Verein dafür am Freitag eine Förderung in Höhe von 300.000 Euro übergeben.