Wegen der großen Zerstörungen musste der Wanderweg (Gelber Strich, Freitaler Rundweg Nr. 2) vorübergehend komplett gesperrt werden. Diese Sperrung ist jetzt nach einer umfassenden forstwirtschaftlichen Sanierung der Klamm wieder aufgehoben worden. "Die Reparatur hat sich hingezogen, weil sie sowohl von der organisatorischen Planung bis zur praktischen Umsetzung gar nicht so einfach realisiert werden konnte", sagte Funke. Zunächst sei der Hauptweg als wichtiger Rettungsweg wieder hergestellt worden. Danach habe man die zerstörten Handläufe und Metallstege gesichert und geprüft, was noch repariert werden konnte.

"Nach einer Ausschreibung ist der Zuschlag an eine Metallbauunternehmen in Dippoldiswalde gegangen, das die Teile erst passgenau anfertigen musste", sagte Funke. "Quasi mit der Hand wurde dann alles in die Klamm getragen und wieder eingebaut. Dorthin fährt ja kein Auto. Alles also nicht so einfach. So hat es schließlich sechs Monate gedauert."