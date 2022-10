Die Deutsche Bahn hat am Dienstagvormittag einen Eurocity von Prag über Dresden nach Berlin auf freier Strecke geräumt. Ein Bahnsprecher sagte MDR SACHSEN, der Zug der Tschechischen Staatsbahn sei mit einem Schaden an der Druckluftversorgung bei Frauenhain im Landkreis Meißen liegen geblieben.



Die 260 Reisende, drei davon mit Fahrrad, mussten den Zug verlassen. Sie stiegen über eine Evakuierungsbrücke in einen nachfolgenden Intercity Richtung Berlin und Warnemünde um, der extra neben dem gestrandeten Eurocity auf freier Strecke hielt. Der Umstieg dauerte nach Bahnangaben gut eine halbe Stunde.