Festival für urbane Kunst Ibug in Riesa: Kraftfuttermischwerk wird mit Urban Art neu belebt

30. August 2024, 04:00 Uhr

Die Ibug, das sächsische Festival für urbane Kunst, findet 2024 in Riesa statt. Am 30. August wird die 19. Ausgabe im alten VEB Kraftfuttermischwerk eröffnet. Urban Artists aus aller Welt – darunter Kanada, Gran Canaria, Griechenland, Italien und Russland, aber auch aus Sachsen – haben die leerstehenden Werkshallen in Riesa in eine Kunstausstellung verwandelt. Von Graffiti und Malerei bis Häkel-Handwerk und Projektionen wird alles gezeigt. Das hat auch langfristige Auswirkungen in Riesa.