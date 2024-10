Die Zeugin schildert Folgendes: Sie habe mit ihrer Familie am Tisch gesessen, sich unterhalten und dabei die Feier beobachtet. "Dann stimmte der DJ die Melodie von Gigi D’Agostinos 'L’amour toujours' an. In diesem Moment waren sowohl ich als auch meine Mutter sehr aufmerksam. Wir schauten uns beide an. Ich sagte zu ihr so etwas wie 'nee, das kann jetzt nicht sein'." Dann habe der DJ in sein Mikrofon gerufen: "Aber jetzt bitte nicht mitsingen!" und den Song lauter gedreht. "Ich empfand diese Aussage als provozierend, da ich mich entweder dazu entscheiden würde, nichts anzukündigen, oder aber den Song einfach nicht spielen", so die junge Frau.