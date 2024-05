Seit November sind insgesamt sechs solcher Fälle, wo zur Melodie bekannter Songs volksverhetzende Parolen gegrölt wurden in Sachsen-Anhalt registriert worden, teilte das Innenministerium auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach wurde der erste Fall in Magdeburg vom 15.11.2023 über die sozialen Netzwerke bekannt. Elf Tage später geschah das den Angaben nach auf einer Tanzveranstaltung in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Am Neujahrstag wurden Parolen auf einer privaten Feier in Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld-Südharz mitgesungen.