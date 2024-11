Bei einem Verkehrsunfall in Wilsdruff sind am Sonntagmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, wollte der Fahrer eines Kleintransporters, vom Ortsteil Blankenstein kommend, die Staatsstraße 36 überqueren. Dabei übersah er offenbar ein sich näherndes Motorrad. Die Maschine kollidierte mit dem Wagen. Der 38 Jahre alte Motorradfahrer und eine hinter ihm sitzende 36-jährige Frau starben an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Die Staatsstraße 36 war wegen des Unfalls voll gesperrt.

Bildrechte: Roland Halkasch