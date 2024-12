Rudolf Horn hat DDR-Möbelgeschichte geschrieben, er wird auch "Mister Ikea des Ostens" genannt. Was er entwarf, war zeitlos und schlicht, aber vor allem auch praktisch. Das sieht man auch an seinem Arbeitszimmer in Leipzig. Seit mehr als 60 Jahren besteht es aus seinen eigenen Kreationen und wirkt noch heute klassisch schön.

"Die Möbel verbleiben bis zum Ableben Rudolf Horns in seiner Wohnung in Leipzig, da er sie noch nutzt. Dies ist mit einem Leihvertrag gesichert", erklärte das Kunstgewerbemuseum jetzt dem MDR. Das hat der Kult-Designer auch in einem Beitrag des MDR-Magazins Umschau vom 3. Dezember 2024 bestätigt.

"Dieses Möbel wird nicht alt. Das hat gar nichts, was modisch veralten könnte. Jede modische Attribute haben wir vermieden. Alles musste sachlich sauber sein. Schön, gut proportioniert, hell", beschreibt Rudolf Horn sein Konzept in der MDR-Umschau. Damit traf er den Nerv in den 1960-er Jahren. Am 24. Juni dieses Jahres hat er seinen 95. Geburtstag gefeiert. Sein wohl bekanntestes Projekt ist die MDW Schrankwand, gebaut in den Deutschen Werkstätten Hellerau. MDW steht für Montagemöbel Deutsche Werkstätten. Die Schrankwand stand am Ende in mehr als einer halben Million Wohnzimmer der DDR.