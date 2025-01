Die Polizei hat den gesuchten mutmaßlichen Kiosk-Räuber am Freitagabend in Erfurt festgenommen. Zeugen hatten laut Polizei Dresden Hinweise darauf gegeben, dass sich der 19 Jahre alte Mann in Erfurt aufhalte. "Er wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete", informierte die Polizei am Montagnachmittag. Demnach wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bildrechte: Polizei Sachsen

Der dringend Tatverdächtige soll seit 13. Januar 2025 mehrere Geschäfte überfallen haben. Zuerst sei ein Geschäft in der Papstdorfer Straße im Stadtteil Dresden-Gruna betroffen gewesen. Zwei Tage später verlangte der Unbekannte im "Tante Emma"-Spätshop an der Augsburger Straße in Striesen mit vorgehaltener Pistole von einer Angestellten Geld.

Zwei Frauen in Pirna vertrieben Räuber