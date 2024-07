Die SLUB in Dresden ist auf den Hund gekommen. Was 2022 als Testlauf begann, ist in der Prüfungszeit mittlerweile ein festes Angebot: Die Lernpause mit Pfötchen. Studierende können dabei im Garten der Zweigbibliothek August-Bebel-Straße 15 bis 25 Minuten mit einem Therapiehund verbringen. Das Tier und eine ebenfalls anwesende Fachkraft für tiergestützte Aktivitäten sollen den angehenden Akademikern helfen, ihren Alltagsstress zu vergessen und sich zu entspannen. SLUB-Abteilungsleiter Jens Ilg hatte die Idee in Amsterdam kennengelernt und nach Dresden gebracht: "Als ich vor drei Jahren zur SLUB wechselte, habe ich mir erlaubt, die Idee auszuprobieren, weil ausgebildete Hunde sehr stressreduzierend wirken."