In vielen Wintersportgebieten wird darüber nachgedacht, wie und wo in der kommenden Saison Energie gespart werden kann. So soll es in Oberwiesenthal, dem größten Skigebiet Mitteldeutschlands, weniger Nachtskiläufe unter Flutlicht geben. Der Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn, Lötzsch, sagte MDR AKTUELL, man wolle das Angebot um bis zu 15 Prozent reduzieren. Bei der Kunsteisbahn erwäge man eine verkürzte Saison. Dagegen sollen die Pisten laut Lötzsch wie üblich mit Kunstschnee beschneit werden. Österreich will im kommenden Winter rund 10 Prozent weniger Kunstschnee in den Skigebieten verteilen und ebenfalls die Nachtskiläufe einschränken. Auch in der Schweiz soll gespart werden, etwa beim Warmwasser und der Heizung in den Seilbahnstationen. In allen Regionen müssen sich Wintersportler auf höhere Ticketpreise einstellen.