Sachsen hat im vergangenen Jahr 69,9 Millionen Euro aus Erbschaften und Schenkungen eingenommen, teilte das Statistische Landesamt mit. 2021 waren es noch rund 61 Millionen Euro gewesen. Den Angaben zufolge wurden in mehr als 2.300 Nachlassfällen 620 Millionen Euro hinterlassen. Rund ein Drittel (35 Prozent) entfielen auf Bankguthaben, 28 Prozent auf Grundstücke oder Wohneigentum und 19 Prozent auf Wertpapiere.

Etwa 3.400 Erben versteuerten insgesamt rund 270 Millionen Euro - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Freibeträge. Rund 59,1 Millionen Euro Erbschaftssteuer fielen dabei an. In den meisten Fällen (64 Prozent) lag der steuerliche Erwerb, also der Teil der Erbschaft, der versteuert werden muss, unter 50.000 Euro. Nur gut ein Drittel der Erbschaften lagen darüber.