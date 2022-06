Die Erdbeerbauern in Sachsen und Sachsen-Anhalt hoffen auf eine gute Ernte in diesem Jahr. Bislang spiele das Wetter mit, heißt es vom Branchenverband Sächsisches Obst e.V., der Bauern in Sachsen und Sachsen-Anhalt vertritt. Es sei warm genug, dennoch seien die Nächte ausreichend kühl, sagt Verbandsgeschäftsführer Udo Jentzsch. "Wir haben gute Qualität und aromatische Früchte. Die Leute sollten jetzt kaufen."



Vor einer Woche hat die Ernte begonnen. Die Erdbeer-Bauern in Sachsen und Sachsen-Anhalt hoffen auf einen höheren Absatz als im Vorjahr. Aber in den Hofläden zeigt sich bislang eine Zurückhaltung der Käufer. Diese liege bei 20 bis 40 Prozent, berichtet Jentzsch. Die Hoffnung ruht nun auf den Selbstpflücker-Feldern, die am Pfingstwochenende öffnen. Der größte Teil der hiesigen Erdbeer-Ernte wird über diese Felder oder im Direktvertrieb an Obstständen an die Kunden verkauft. Der Vertrieb an Supermärkte und Einzelhändler mache nur etwa 30 Prozent aus.