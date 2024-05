Wassersport "Alle ins Boot!" - Raft-Guide-Ausbildung im Kanupark Markkleeberg

Aufgaben der Raftguides Die Raftguides im Kanupark Markkleeberg werden als Saisonkräfte von April bis Oktober eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehören: die Schlauchboote mit Gästen durch die Wildwasserkanäle des Kanuparks führen, Raftinggäste während der Sachenaus- und Rückgabe betreuen, die Sicherheitseinweisung durchführen und am Wasser überwachen. Weitere Aufgabenfelder wie Drachenboottouren, Kajakschulen, Wellensurfkurse und Hydrospeedkurse sind nach zusätzlichen kurzen Schulungen möglich. Zudem werden die Guides auch bei Kanu-Slalom-Wettkämpfen und Sonderveranstaltungen eingesetzt. Kanupark Markkleeberg

"Links vorwärts, rechts rückwärts und Achtung!"

Inzwischen sind auch die anderen Teilnehmer eingetroffen. Die meisten sind Studenten und es sind mehr Männer als Frauen. Nach einer kurzen Begrüßung geht es ab zur Ausgabe der Neoprenanzüge. Jeder von uns bekommt einen, dazu Schuhe, Jacke, Schwimmweste und einen Helm.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Barbara Brähler

Nach dem Umziehen bekommen wir alle eine Sicherheitseinweisung. Uns werden die einzelnen Kommandos, das Boot, das Verhalten bei "Mann über Bord" und die Handhabung des Stechpaddels erklärt. "Links vorwärts" heißt, die linke Seite vom Guide aus gesehen, muss vorwärts paddeln, beim Kommando "Achtung" müssen alle die Paddel nach oben halten, beim Ruf "Alle ins Boot" heißt es, so schnell wie möglich vom Bootrand ins Boot gleiten.

Bei "Alle auf Position" müssen wir zurück auf die Außenwulst des Schlauchbootes. Alle Kommandos sind kurz und knapp. Müssen sie auch. Die Fahrt durch den Wildwasserkanal ist keine gemütliche Bootstour. Dann werden wir aufgeteilt. Ich finde mich bei Masterguide Enno alias Enrico Fischer und mit sechs anderen im Boot wieder: Muhad, Jule, Benni, Merten, Jesse und Markus.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Benjamin Jakob

Passives Schwimmen verhindert Verletzungen

Doch bevor es richtig losgeht, müssen wir in das 13 Grad kalte Wasser und passives Schwimmen demonstrieren. Passiv deshalb, da im Kanal auch Unterwasser Hindernisse sind, das Wasser nicht an allen Stellen gleich tief ist und man durch die Strömung gegen die Kanalwände gedrückt werden kann. Diese Art zu schwimmen, verhindert Verletzungen, erklärt uns Enno.

Dann stürze ich mich aus dem Boot. Das kalte Wasser schießt in den Neoprenanzug, mir bleibt kurz die Luft weg. Jetzt brav auf den Rücken drehen, Füße nach vorne, Kopf hoch und mit den Händen an die Schwimmweste greifen. Klappt schon ganz gut. Und auch die restliche Bootscrew dümpelt perfekt passiv im Wasser.

Rasanter Ritt über die Wellen

Jetzt da wir alle nass sind, kann es losgehen. Zwei Pumpen der Anlagen fördern zehn Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Kanal. Normaler Freizeitsportbetrieb. Im Kanal entstehen Stromschnellen, Unterströmungen, Kehrwasser. Wir hören alle auf das Kommando von Enno. Ziel des Guides ist es jetzt, unsere Mannschaft mit Boot so gerade wie möglich durch den Kanal zu dirigieren.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Benjamin Jakob

Jede Menge Spaß

"Links vorwärts", "Rechts rückwärts", "Achtung!", "Alle ins Boot", schreit Enno gegen den Lärm der Strömung an. Wir versuchen, während uns die Wellen ins Gesicht schlagen, im Takt zu paddeln und Enno zu verstehen. Allmählich spüre ich längst verschollen geglaubte Muskelregionen in meinen Oberarmen. Meine Füße versuchen unter den Querwülsten Halt zu finden, während mich die nächste Stromschwelle ein paar Zentimeter in die Höhe reißt.

Mehrmals absolvieren wir den Kurs. Mal rückwärts, mal wellenreitend, mal mit Bootsüberschlag. Und wir meistern ihn mit jeder Menge Spaß. Wie lange man braucht, um Raftguide zu werden und das Boot sicher durch den Kanal zu steuern, will ich von Enno wissen. "Neulinge brauchen ein bis zwei Monate. Aber so richtig nach einem Jahr. Dann hat man die Basics drauf."

Ich bin die Spreu...

Zum Abschluss müssen wir nochmal ins Wasser. Jetzt kommt das, was Frank Henze ja bereits angekündigt hat. Der Kanal soll von uns einmal in seiner Länge durchschwommen werden. Dafür wird noch eine Pumpe zusätzlich angeworfen. 14 Kubikmeter Wasser pro Sekunde strömen jetzt durch den Wildwasserkanal. Nacheinander springen wir alle ins Wasser. Auch ich. In diesem Moment denke ich "Ich bin wohl die Spreu." Ich verschlucke Wasser, jede Menge davon und lasse mich retten. Alle anderen sausen an mir vorbei, perfekt passiv. Es werden wohl die künftigen Raftguides sein.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/Benjamin Jakob

Drum wird geprüft, wer ein Guide sein will

Nach der ersten praktischen Erfahrung an Tag Eins der Schulung wird es in der Folge auch noch theoretisch. In weiteren sechs Schulungsmodulen werden die, die nach dem ersten Tag noch dabei sind, unter anderem in der Strömungslehre praktisch und theoretisch ausgebildet. Dazu müssen die Azubis Pflichtübungsstunden ableisten. Raften mit und ohne Gäste, als Rettungsdienst im laufenden Betrieb, im Innendienst. Erst danach ist Prüfungszeit.

Eine schriftliche sowie verschiedene praktische Prüfungen stehen nach ein bis zwei Monaten Ausbildung an, darunter auch das Durchschwimmen des Kanals. Besteht man, gibt es ein Zertifikat. Aktuell hat der Kanupark nach eigenen Angaben rund 40 zertifizierte Guides, pro Saison sind es durchschnittlich 60. Manche nur ab und zu, andere fast immer. Für Frank Henze ist letzteres nicht ungewöhnlich, sei es doch der coolste Nebenjob der Welt.