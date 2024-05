Bereits um kurz nach halb acht versammeln sich die ersten Menschen vor dem Freibad in Mittweida. Bernd und Angela können es kaum erwarten, ins Wasser zu hüpfen. Sie gehen seit Jahren regelmäßig ins Bad, erzählen sie. "Das Bad hat tolle Öffnungszeiten, da können wir schon vor der Arbeit eine Runde schwimmen", sagt Bernd. "Wir kommen dafür täglich ein- oder zweimal her in der Saison." Dabei geht es ihnen nicht ums "planschen". Sie wollen etwas für ihre Gesundheit tun. "Ich trage mein Geld lieber ins Freibad als in die Apotheke", sagt Angela.