Mit Lampionumzügen und Andachten erinnern katholische und evangelische Kirchgemeinden überall in Sachsen am Montag an den Heiligen Martin. Weil der Martinstag auf den Wochenanfang fällt, ziehen Kinder mancherorts schon am Wochenende mit ihren Laternen durch die Straßen. Bereits am Sonntag wird in der Schloßkirche Chemnitz das Martinsfest mit einer Andacht (16 Uhr) gefeiert. Danach soll es einen Umzug um die Schloßkirche geben. Auch in der Kirche St. Annen in Annaberg-Buchholz finden das Martinsspiel und ein Umzug bereits am Sonntag 16:30 Uhr statt.