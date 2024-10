Diwali ist das Lichterfest der Hindus und wird fünf Tage lang gefeiert. Wörtlich übersetzt heißt "Deepavali" "Reihe von Lichtern". Rituale, Bräuche und Bedeutung des Festes sind je nach Region verschieden. Allen gemeinsam ist das Entzünden von Kerzen, elektrischen Lichtern und Feuerwerken. Es ist Brauch, kleine Öllampen aus Ton auf Mauern, Häusern und Tempeln sowie im Wasser zu entzünden. Schafft es eine Lampe zur anderen Seite des Flusses, ist das ein Symbol für Glück. Viele Hindus grüßen so Lakshmi, die Göttin des Reichtums. Außerdem erzählen sich Hindus zu Diwali viele Geschichten über ihre Götter. Sie feiern, tanzen, musizieren und verteilen Geschenke.



Der vierte Tag an Diwali ist der Wichtigste. Er ist auch der erste Tag des neuen Jahres. In Nordindien geht Diwali auf den Tag zurück, an dem Gott Rama mit seiner Frau Sita und seinem Bruder Lakshmana nach 14-jährigem Exil im Dschungel in die Stadt Ayodhya zurück gekommen sein soll. Weil es dunkel war, entzündeten die Menschen Öllampen, um den Weg zu erhellen. In Südindien wird zu Diwali an Krishnas Sieg über einen Dämon und der Befreiung von sechzehntausend Frauen aus der Gefangenschaft des Dämons erinnert.