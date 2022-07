Bildung Viele offene Stellen bei Schulleitungen in Sachsen

Viele Schulen in Sachsen sind weiter ohne eigenen Schulleiter. Seit August vergangenen Jahres hat sich an der Situation kaum etwas geändert. Betroffen sind zum Großteil Grundschulen, aber auch an anderen Schularten fehlt Führungspersonal. Das Kultusministerium in Dresden versicherte, trotz unbesetzter Stellen sei keine Schule ohne Leitung.