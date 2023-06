Die diesjährigen Sieger des Tourismus-Wettbewerbes "Gästeliebling Sachsen" stehen fest. Zu den beliebtesten Unterkünften in Sachsen wurden gewählt: das Landhotel "Zum Erbgericht" in Stolpen, die Pension "Mittelndorfer Mühle" im Kirnitzschtal und die "Ringelnatz & Lichtwer-Ferienwohnungen" in Wurzen. Darüber informierte der Landestourismusverband (LTV).