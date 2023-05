Die Jungen und Mädchen der Schwarzkollmer Kita Krabat hatten bei der feierlichen Grundsteinlegung ihren großen Auftritt. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

An der Krabatmühle in Schwarzkollm wird gebaut.

Mit Ferienhäusern sollen mehr Touristen in die Region gelockt werden.

Das erste Haus soll bereits ab Dezember bezugsfertig sein.

Mit deutsch-sorbischen Kinderliedern und einem Schustertanz hatten am Dienstag die Kleinsten aus Schwarzkollm ihren großen Auftritt. Die Jungen und Mädchen der Schwarzkollmer Kita Krabat bestritten das Programm für die feierliche Grundsteinlegung am Erlebnishof der Krabatmühle.

Dort sollen demnächst fünf Ferienhäuser mehr Touristen anlocken. Und "das Level in der Region weiter nach oben heben", wie Steffen Markgraf gut gelaunt auf der Baustelle verkündete. Es sei ein Gemeinschaftsprojekt, was im Bau eher unüblich sei, so der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Denn von der Idee, die vor drei Jahren bei einem Treffen in der Krabatmühle konkret wurde, bis zu den aktuellen Bauarbeiten hätten ganz viele Enthusiasten mitgewirkt. Zu ihnen gehörten die Mitglieder des Krabatvereins, die Stadtverwaltung Hoyerswerda, die Betreibergesellschaft der Krabatmühle, zählt Markgraf auf.

Steffen Markgraf von der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda will mehr Touristen in die Region locken. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Auf der Baustelle, wo bereits ein Teil des Rohbaus weiß zwischen schmalen Birken und Kiefern glänzt, hat die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda den Hut auf. Sie investiert 1,3 Millionen Euro und will sich mit diesem touristischen Projekt ein zweites Standbein schaffen, wie Markgraf sagt. "An sich ist unsere Aufgabe, Wohnungen und Gewerberäume zu vermieten. Dass wir nun in den touristischen Bereich der Ferienhäuser gehen, ist in der Tat neu."

Direkt anschließend an Krabats Erlebnishof entstehen drei Feriendomizile mit 60 Quadratmetern Wohnfläche und zwei mit 92 Quadratmetern Fläche. Für Gemütlichkeit soll unter anderem ein Kamin sorgen. Auch sollen sich Elemente der Krabatmühle an den Fassaden wiederfinden. Im Herbst soll der Innenausbau starten, wobei Gäste in jedem Gebäude einen besonderen Zugang zur Sage um den schwarzen Müller und dessen Zauberlehrling erhalten werden.

Die Krabatmühle selbst soll die Ferienhäuser betreiben. In der Vergangenheit habe es immer wieder Anfragen nach Unterkünften gegeben, berichtet der Leiter der Krabatmühle Tobias Zschieschick. "Das Lausitzer Seenland entwickelt sich ja immer mehr zur Tourismusregion", sagt er.

Tobias Zschieschick, Chef der Krabatmühle, wird bald auch Ferienhäuser vermieten können. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt