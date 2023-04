Der Landestourismusverband hat die beliebtesten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Sachsen ermittelt. Insgesamt wurden nach Verbandsangaben 23 Einrichtungen als sogenannte Gästelieblinge ausgezeichnet. Darunter sind das Hotel Waldblick in Pulsnitz, das Hotel Spitzgrundmühle in Coswig, das Weingut Jan Ullrich in Nünchritz und die Pension Mittelndorfer Mühle in Sebnitz.

Das Hotel Bülow Palais in Dresden gehört zu den 23 beliebtesten Herbergen im Freistaat. Bildrechte: dpa