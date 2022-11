Laut Schuster hatte sich das sächsische Kabinett am Dienstagvormittag dreieinhalb Stunden mit dem Thema Sicherheit befasst. Dazu war auch Hans-Eckhard Sommer, Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, eingeladen. Schuster zufolge hat Sachsen bisher knapp 57.000 ukrainische Staatsangehörige aufgenommen. Etwa 90 Prozent von ihnen seien in Wohnungen untergebracht. Das erkläre auch Schwierigkeiten auf dem sächsischen Wohnungsmarkt. Von Januar auf Oktober habe sich die Zahl der Flüchtlinge verzehnfacht. Schuster sprach von einer großen Herausforderung. Derzeit gebe es in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates knapp 8.000 Plätze, die Kapazitäten seien verdoppelt worden. Die Auslastung liege im Moment bei 60 Prozent. Alle Reserven seien ausgeschöpft. Die Großstädte in Sachsen müssten bereits mit Provisorien arbeiten - Zelten beispielsweise. Turnhallen sollen Schuster zufolge möglichst nicht mit Geflüchteten belegt werden.