Nach Angaben der Arbeitsagentur nehmen aktuell gut 9.800 Geflüchtete in Sachsen an Integrationskursen teil und erlangen dort mindestens deutsche Grundsprachkenntnisse. Man wolle helfen, dass Absolventen dieser Kurse so schnell wie möglich Arbeitserfahrungen erhielten und auch einen schnelleren Einstieg in Qualifizierungen ermöglichen.